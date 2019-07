Seenotrettung : Flüchtlingsverteilung ist weiter Zankapfel

Berlin/Rom Das Sterben im Mittelmeer und die verzweifelte Suche der Retter nach einem sicheren Hafen bewegt viele Menschen. Eine Lösung ist aber nicht in Sicht.

Die Bundesregierung hält eine neue staatliche Seenot­rettungsmission im Mittelmeer momentan nicht für sinnvoll. Erst müsse die Frage der Aufnahme und der Verteilung der Migranten dauerhaft geregelt werden, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. Er räumte aber ein: „Es gibt da eine Lücke in der Seenotrettung.“ Die Lücke könne jedoch erst geschlossen werden, „wenn es danach einen Hafen gibt für die Schiffe, in den sie einfahren können“. Das Problem war am Wochenende wieder akut geworden, nachdem mehrere Schiffe mit geretteten Migranten einen sicheren Hafen zum Anlegen gesucht hatten. 65 Migranten, die die deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye an Bord ihres Schiffes „Alan Kurdi“ genommen hatte, konnten nach ihrer Irrfahrt auf dem Mittelmeer am Sonntag in Malta an Land gehen. Wohin sie nun verteilt werden, ist allerdings unklar. Das Segelschiff „Alex“ war dagegen unerlaubt in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa gefahren und wurde am Montag konfisziert.