„Lachender Dritter ist der russische Präsident“ : US-Truppenabzug: FDP-Politikerin wirft Trump „Kamikaze-Aktion“ vor

US-Soldaten stehen während einer militärischen Zeremonie in Deutschland vor einer Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika. Foto: dpa/Nicolas Armer

Berlin Die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat den Abzug von knapp 12 000 US-Soldaten aus Deutschland scharf kritisiert.

„Das ist erstmal eine persönliche Abrechnung eines Präsidenten. Das ist eine Kamikaze-Aktion“, sagte die FDP-Politikerin am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“ mit Hinweis auf US-Präsident Donald Trump. Er wolle Deutschland treffen, treffe aber die Nato insgesamt. Deshalb schlage es auch zurück auf die Amerikaner. Lachender Dritter sei der russische Präsident Wladimir Putin. „Der wird heute Nacht vor Freude kaum ins Bett gefunden haben“, sagte Strack-Zimmermann.

Die US-Regierung will fast 12 000 Soldaten aus Deutschland abziehen. Betroffen sind Standorte in Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-Württemberg. Trump hatte den im Grundsatz bereits im Juni angekündigten Teilabzug der US-Truppen mit aus seiner Sicht zu geringen Verteidigungsausgaben Deutschlands begründet. Am Mittwoch warf er Berlin erneut vor, das Zwei-Prozent-Ziel der Nato seit Jahren zu verfehlen. „Deutschland ist säumig“, sagte Trump.