Ein Aufnahme aus dem Video des Youtubers Rezo, in dem er die CDU unter anderem wegen ihrer Klimapolitik scharf attackiert. Der Partei fiel es schwer, darauf zu reagieren. Foto: dpa/-

Berlin Was der jüngste Abgeordnete im Bundestag über das Klimapaket, Parteien im 21. Jahrhundert und Annegret Kramp-Karrenbauer denkt.

Es ist ein Freitag in Berlin, eine Woche nach der großen Klima-Demo mit 400 000 Teilnehmern. Roman Müller-Böhm steht aber nicht etwa mit Plakat auf der Straße, sondern tippt in seinem Büro auf der Tastatur. Was den FDP-Mann mit den Demonstranten verbindet: Er ist jung, blutjung. Um genau zu sein, 26 Jahre alt – und damit der jüngste Abgeordnete im Deutschen Bundestag.