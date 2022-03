Schreiben an den Bundestagspräsidenten : Saar-Regierung kämpft in Berlin für Benzinpreisbremse – und für noch mehr

Saar-Regierung kämpft in Berlin für Benzinpreisbremse – und für noch mehr

Schreiben an den Bundestagspräsidenten

Update Saarbrücken/Berlin Wenn der Bundesrat am Freitag zusammentritt, dann liegt ihm auch ein Schreiben der saarländischen Landesregierung vor. Damit will das Bundesland erreichen, dass die Menschen von der Bundesregierung entlastet werden. Und zwar schnellstens.

Nicht nur an den Tankstellen wird es deutlich: Spätestens mit dem russischen Angriff auf die Ukraine schnellen die Preise für Gas, Öl und Benzin in die Höhe. Aber auch Strom wird kontinuierlich teurer. Das belastet Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen in einer bislang beispiellosen Art.