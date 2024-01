Nach eigenen Angaben Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen will aus CDU austreten

Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen will nach eigenen Angaben aus der CDU austreten. Er habe entschieden, die Mitgliedschaft in der CDU zu beenden, teilte der Thüringer Politiker am Donnerstag auf der Plattform X, vormals Twitter, mit. Der „Neuen Zürcher Zeitung“ bestätigte Maaßen seine Pläne. „Wenn ein Gaul tot ist, muss man absatteln - und die CDU ist nicht nur herz-, sondern mittlerweile auch hirntot“, sagte er der Zeitung.