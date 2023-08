Muss im Gefängnis erscheinen Jetzt droht Trump Haft – Ex-Präsident bleibt nur mit Kaution auf freiem Fuß

Der frühere US-Präsident Donald Trump will sich am Donnerstag, 24. August, den Behörden im Bundesstaat Georgia stellen. Das kündigte Trump am Montagabend (Ortszeit) auf seinem Social-Media-Netzwerk Truth Social an. „Können Sie das glauben? Ich werde am Donnerstag nach Atlanta, Georgia, fahren, um VERHAFTET zu werden“, schrieb Trump.