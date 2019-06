EU will bis 2050 klimaneutral werden : Klima-Gipfelstart mit Paukenschlag

Wieder einträchtig Seite an Seite beim EU-Gipfel in Brüssel: Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Foto: dpa/Kenzo Tribouillard

Brüssel Die EU will bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden – und das Ringen um Europas Topjobs für die nächsten fünf Jahre geht in die Verlängerung.

Die Bundeskanzlerin hatte zwar bei ihrem Eintreffen in Brüssel „einen spannenden Tag“ versprochen. Doch mit diesem Paukenschlag hatte im Vorfeld niemand wirklich gerechnet: Die Europäische Union wollte noch am Abend beschließen, bis 2050 klimaneutral zu werden. „Ich kann das auch für Deutschland zusichern“, erklärte Angela Merkel gleich zum Auftakt des zweitägigen Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel. Um die globale Erwärmung und ihre katastrophalen Folgen abzumildern, steht nun ein grundlegender Umbau der europäischen Wirtschaft an. Das Motto für alle Mitgliedstaaten heißt: Weg von Öl, Kohle und Gas. Dass die EU-Mitgliedstaaten dieses Ziel in „nur“ 30 Jahren erreichen wollen, ist ein gewaltiger Schritt. Bis zuletzt hatten sich etliche Länder – darunter auch Deutschland – dagegen gesträubt.