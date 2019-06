EU-weite Uhren-Umstellung : Die Zeit für eine neue Zeit ist noch nicht gekommen

Brüssel/Luxemburg Ab 2021 soll niemand mehr in der EU die Uhren umstellen. Eigentlich. Doch nun könnte der launige Beschluss eine unendliche Geschichte nach sich ziehen.

Die neue Zeit braucht noch Zeit. Als die Verkehrsminister der EU am Donnerstag in Luxemburg wieder einmal die Abschaffung der Uhrenumstellung auf dem Tisch hatten, beschlossen sie erst einmal gar nichts. Außer der Forderung nach mehr Zeit. Das ursprünglich anvisierte Ziel, die zweimal jährliche Dreherei an den Uhren im Jahr 2021 abzuschaffen, gerät immer weiter aus dem Blick. Anfang des Monats hatte Rumänien, das derzeit die halbjährlich wechselnde EU-Ratspräsidentschaft innehat, in einem Dokument den Stand lapidar so beschrieben: „Es scheint, dass die meisten Mitgliedstaaten mehr Zeit benötigen.“ Das ist noch untertrieben. Genau genommen kommt man nicht von der Stelle. Keine Regierung hat sich bisher offiziell positioniert, ob sie dauerhaft die Sommerzeit oder die im Winter übliche Normalzeit einführen will – auch Deutschland nicht. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) möchte zunächst eine Studie über die Folgenabschätzung erstellen lassen und bilaterale Gespräche mit Nachbarländern führen. Erst nach der Sommerpause plant er eine Befragung seiner Berliner Kabinettskollegen. Vor Ende 2019 dürfte also nicht mit einer deutschen Position zu rechnen sein. Die muss dann zumindest mit den übrigen 15 Regierungen abgestimmt werden, mit denen die Bundesrepublik derzeit in einer gemeinsamen Zeitzone liegt. Und das kann dauern. Das Europäische Parlament hatte sich im Dezember 2018 auf die Abschaffung der Uhrenumstellung 2021 verständigt.