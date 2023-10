Gespräch mit Kaja Kallas „Wir haben unsere eigene Geschichte mit Russland“ - Wie Estlands Regierungschefin auf den Pipeline-Schock reagiert

Die estnische Premierministerin Kaja Kallas hat sich nach der Unterbrechung der Balticconnector-Pipeline und einer Kommunikationsleitung zwischen Finnland und Estland besorgt gezeigt, zugleich aber auch Entwarnung mit Blick auf die Energieversorgung ihres Landes gegeben. Diese sei durch einen fast gefüllten Gasspeicher und LNG-Terminals gesichert, sagte sie in einem Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung und anderen deutschen Journalisten am Donnerstag in der Hauptstadt Tallinn.