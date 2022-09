Entlastungspaket der Bundesregierung : Bis zu 1150 Euro – Familien, Rentner, Studenten & Co: Wer bekommt am meisten Geld vom Staat?

Bis zu 1150 Euro – Familien, Rentner, Studenten & Co: Wer bekommt am meisten Geld vom Staat?

Das Entlastungspaket umfasst unter anderem die Energiepauschale sowieso das 9-Euro-Ticket und den Tankrabatt, die nun beide ausgelaufen sind. Doch wer profitierte am meisten? Beispielrechnungen für Familien, Rentner, Studenten und Co.

Das Finanzministerium hat beispielhaft ausgerechnet, was genau die staatlichen Hilfen zur Bewältigung von Inflation und Energiekrise finanziell für die Bürger bringen. Ob die Entlastungen die zusätzlichen Belastungen durch höhere Preise und Gasumlage ausgleichen können, wird von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Das hängt stark vom Gasverbrauch und Stromsparen ab, davon, wie gut die Wohnung saniert ist, ob man ein Auto nutzt und wie kalt der Winter wird.

Energiepauschale, Tankrabatt & Co – wie sich das Entlastungspaket zusammensetzt

Von Pflegekraft bis Informatiker – diese Berufe bekommen netto am meisten von der Energiepauschale

Familien: Bis zu 1150 Euro extra

Die Doppelverdiener-Familie mit zwei Kindern und Jahresgehalt von zweimal rund 35 000 Euro hat laut Ministerium fast 1150 Euro extra. Damit erhalten Familien am meisten Geld vom Staat. Die steuerlichen Entlastungen machen inklusive Pendlerpauschale 232 Euro aus, von der Energiepreispauschale bleiben nach Steuern 430 Euro auf dem Familienkonto.

Singles: Energiepausschale & Co, so viel bekommt ein Ein-Personen-Haushalt

Inflation: So kommen Sie mit etwas Cleverness leichter durch die Krise

Regionaler Leitartikel : Inflation: So kommen Sie mit etwas Cleverness leichter durch die Krise

Preis-Schock nach Gasumlage für Kunden: Bis 615 Euro – das zahlen Familien, Paare, Singles & Co.

Beispielrechnungen : Preis-Schock nach Gasumlage für Kunden: Bis 615 Euro – das zahlen Familien, Paare, Singles & Co.

Rentner: Heizkostenzuschuss & Tankrabatt im Ruhestand

Hartz 4: Sozialleistungsempfänger erhalten Einmalzahlung

Selbstständige: Grundfreibetrag, Tankrabatt & Energiepreispauschale

Studenten: Nur Bafög-Empfänger erhalten Geld vom Staat

2,4 Cent pro Kilowattstunde: Gasumlage ab Oktober

Bundesregierung und Koalitionspolitiker versichern Bürgern und Wirtschaft, dass Entlastungen greifen werden, wenn ab Oktober die neue zusätzliche Gasumlage zu zahlen ist. Grünen-Chef Omid Nouripour kündigte dafür einen „gemeinsamen Kraftakt“ an. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck versprach den Unternehmen, weitere Maßnahmen zumindest zu prüfen. Die konkrete Ausgestaltung ist aber unklar.

Nach scharfer Kritik an der Gasumlage soll diese nochmals überarbeitet werden. Verbraucher müssen weiterhin höhere Preise zahlen, doch sollen möglichen Trittbrettfahren ausgeschlossen werden. Etwa Mineralölkonzerne, die trotz umfangreicher Profite die Teilhabe an der Gasumlage beantragen könnten, um so noch mehr Gewinne einfahren würden.