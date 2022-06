Energiekrise : Darum rechnet Wirtschaftsminister Habeck mit dramatisch steigenden Gasrechnungen

Berlin Gleich zweimal hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstagabend Deutschland auf weiter immens steigende Gaspreise eingeschworen. Im ZDF und bei RTL sagte er, mit welchen Erhöhungen er rechnet und was aus seiner Sicht den Ausschlag dafür gibt.

Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar sind die Energiepreise horrend in die Höhe geschossen. Das hängt unter anderem an den mittlerweile drastisch eingeschränkten Gaslieferungen aus Moskau, was sich sukzessive seit dem Angriff der russischen Armee auf den Nachbarn fortsetzt.