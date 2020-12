Zulassung noch vor Weihnachten : Mit dem Lockdown kommt die Impf-Hoffnung

Auch das Saarland bereitet sich vor: Im Impfzentrum West in der Saarlouiser Fasanenallee – eines von drei Impfzentren des Landes – soll schon in der Woche nach Weihnachten mit dem Impfen gegen Corona begonnen werden. Fehlt nur noch der Impfstoff. Zur erhofften Freigabe will die europäische Arzneimittelbehörde am 21. Dezember ein Gutachten vorlegen. Foto: Ruppenthal

Berlin Deutschland fährt wieder runter – aber parallel wächst die Aussicht auf eine EU-Zulassung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer noch vor Weihnachten. Nicht nur Minister Spahn hatte Druck gemacht.

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat es begrüßt, dass wohl schon vor Weihnachten in Deutschland geimpft werden kann. „Wenn wir tatsächlich am 23. Dezember einen Impfstoff verfügbar haben, dann ist es eine sehr gute Nachricht“, sagte er am Dienstag. Er habe großes Vertrauen in das wissenschaftsgeleitete Zulassungsverfahren. Das Wichtigste sei, dass auch die Menschen dem Impfstoff vertrauten.

Spahn hatte Forderungen nach einer Notzulassung des Biontech-Stoffs noch am Dienstag zurückgewiesen. Auslöser der Debatte war die Tatsache, dass die Infektionszahlen in Deutschland weiter auf Rekordniveau sind, derweil in Ländern wie Großbritannien und den USA bereits ein Impfstoff zugelassen ist, der maßgeblich in Deutschland entwickelt wurde. Deshalb geriet der Gesundheitsminister in Zugzwang. Schließlich hätte es Deutschland den Briten und Amerikanern gleichtun können. Allerdings war unter den EU-Staaten von Anfang verabredet worden, die Ema-Entscheidung abzuwarten. Dieses Verfahren ist aufwendiger als eine Notzulassung. Denn hier prüfen neben der Ema auch 27 nationale Behörden, was Pharmaunternehmen an Daten zur Verfügung stellen. Deshalb dauert es auch länger. Er wundere sich schon „über manche Tonlage“ in letzter Zeit, sagte Spahn. Vom europäischen Geist werde zwar viel geredet, „aber wenn es darauf ankommt, ziehen viele brutal die nationale Karte“, kritisierte der Minister. Nach seinen Worten wird bei dem EU-Verfahren „feinkörniger“ geprüft, was eine „noch größere Sicherheit“ bei der Beurteilung des Impfstoffs verspreche als bei einer Notzulassung.