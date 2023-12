Neuwahlen jetzt? Neuwahlen wären wohl auch eine Gefahr für die Demokratie

Ja, auf den ersten Blick sieht alles so einfach aus. Diese Regierung packt es nicht, nach der permanenten Uneinigkeit zu wichtigen Themen wie Wirtschaft und Klima kommt nun die Lähmung nach dem Verfassungsgerichtsurteil dazu. Eine übergroße Mehrheit der Deutschen fordert deshalb Neuwahlen. Also, weg mit der Ampel! Nein, so einfach ist es eben nicht.