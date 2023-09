Studie zu rechtsextremen Einstellungen Ein Drittel glaubt „die regierenden Parteien betrügen das Volk“

Die Verbreitung rechtsextremer Einstellungen in der deutschen Bevölkerung hat laut einer aktuellen Studie seit 2021 stark zugenommen. In ihrer am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung stellen die Forscher der Universität Bielefeld fest, jeder zwölfte Erwachsene habe aktuell ein rechtsextremes Weltbild. Mit 8,3 Prozent sei der Anteil gegenüber dem Niveau der Vorjahre von knapp 2 bis 3 Prozent erheblich gestiegen, heißt es in der Untersuchung.