Neues Verkehrsmittel : E-Tretroller vor dem Start – doch viele Bürger skeptisch

Berlin Am Samstag trat die Verordnung mit der generellen Zulassung von Elektro-Tretrollern in Deutschland und den technischen Anforderungen in Kraft. Und schon in wenigen Tagen könnten die ersten Anbieter Elektro-Tretroller in deutschen Städten zum Verleih bereitstellen.

„Wir sind sofort startklar und erwarten die nächsten Tage die Genehmigung durch das Kraftfahrt-Bundesamt“, sagte Lawrence Leuschner vom Verleih „Tier Mobility“ aus Berlin der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.