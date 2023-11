Ex-Bundesaußenminister Dieses neue Amt tritt Heiko Maas 2024 an

Der frühere Bundesaußenminister Heiko Maas ist neuer Präsident des Deutschen Polen-Instituts. Die Mitgliederversammlung des Trägervereins habe den ehemaligen SPD-Politiker als Nachfolger der früheren Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth gewählt, teilte das Deutsche Polen-Institut in Darmstadt am Montag mit. Der 57 Jahre alte Saarländer tritt das Amt zu Beginn des neuen Jahres an. Rita Süssmuth stand dem Institut seit 2006 als Präsidentin vor. Sie ist zur ersten Ehrenpräsidentin ernannt worden.