TV-Duell der US-Vizekandidaten : Zivilisierte Debatte, weltanschauliche Gräben

Beim Thema Corona-Krisenmanagement greift die Demokratin Kamala Harris in der Fernsehdebatte der US-Vizepräsidentschaftskandidaten die Regierung Trump frontal an. Republikaner Mike Pence warnt derweil vor Steuererhöhungen und rückt die Demokraten in die Nähe der radikalen Linken. Foto: dpa/Julio Cortez

Washington Nach dem chaotischen TV-Duell von Trump und Biden boten die Vize-Kandidaten Pence und Harris einen geordneteren Diskurs. In der Sache griffen sie sich hart an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Herrmann

Für ein paar Minuten sieht es tatsächlich so aus, als sollten sich Kamala Harris und Mike Pence in Salt Lake City ein Duell für die Geschichtsbücher liefern. Eines, an das man noch lange zurückdenken würde. Harris, Tochter einer Krebsforscherin aus Indien und eines Ökonomen aus Jamaika, die erste Frau mit dunkler Haut, die für das zweithöchste Amt im Staat kandidiert, bläst sofort zur Offensive. „Das amerikanische Volk ist Zeuge des größten Versagens einer Regierung in der Geschichte unseres Landes geworden“, sagt sie über das Corona-Krisenmanagement. Dabei hätten Trump und Pence bereits Ende Januar gewusst, wie gefährlich das Virus sei. „Und sie haben es Ihnen nicht gesagt“, schiebt sie, direkt ans Publikum gewandt, hinterher. „Sie wussten es, und sie haben es verschleiert.“ Deshalb hätten beide das Recht verwirkt, wiedergewählt zu werden.

Pence versucht der Kritik die Spitze zu nehmen, indem er wiederholt, womit sich sein Chef schon seit Monaten aus der Affäre zu ziehen sucht. Zum einen, führt er an, habe Trump sehr früh das Richtige getan und noch im Januar ein Einreiseverbot aus China verfügt. Biden habe das damals abgelehnt und von Fremdenfeindlichkeit gesprochen. Zum anderen sei es dem Präsidenten gelungen, die „größte Mobilisierung seit dem Zweiten Weltkrieg“ zu organisieren. Wer den Kraftakt nicht zu schätzen wisse, gibt er zu verstehen, der wisse die Leistung der Amerikaner insgesamt nicht zu würdigen. Darauf Harris unter Verweis auf 210 000 Corona-Tote zwischen Seattle und Miami: „Was immer die Regierung angeblich getan hat, es hat offensichtlich nicht funktioniert.“

Mike Pence, Vizepräsident der USA, redet während der TV-Vizepräsidentschaftsdebatte mit der demokratischen Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris in Kingsbury Hall auf dem Campus der Universität von Utah. Foto: Patrick Semansky/AP/dpa Foto: dpa/Patrick Semansky

Info China zensiert Fernseh-Debatte Chinas Zensur hat die Ausstrahlung der Debatte zwischen US-Vizepräsident Mike Pence und der demokratischen Kandidatin für das Amt, Kamala Harris, an heikler Stelle unterbrochen. Als es um den Umgang mit dem Ausbruch des Coronavirus ging, der in China seinen Anfang genommen hatte, riss die Übertragung des US-Senders CNN abrupt ab. Die chinesische Zensur greift routinemäßig zu solchen Blockaden des US-Senders, wenn es um Vorwürfe gegen China und kritische Berichterstattung aus der Volksrepublik geht.

Es folgt ein Disput, der illustriert, was für weltanschauliche Gräben zwischen Republikanern und Demokraten liegen. Pence spricht von der Freiheit, in deren Interesse man den Leuten schon zutrauen müsse, die richtigen Entscheidungen zu treffen, während die Demokraten sie mit Verboten und Zwang bloß gängeln wollten. „Sie respektieren das amerikanische Volk, indem Sie ihm die Wahrheit sagen“, kontert Harris. Während er einen Impfstoff bis Jahresende in Aussicht stellt, warnt sie vor wahlpolitisch motivierten Abkürzungen. „Wenn die Ärzte uns sagen, wir sollen das Vakzin nehmen, bin ich die Erste, die es nimmt. Wenn Donald Trump sagt, wir sollen es nehmen, nehme ich es nicht.“ So hart es inhaltlich zur Sache geht, halten sich jedoch beide an die Etikette der Höflichkeit. Trump hatte Biden bei der Premiere ein chaotisches Duell aufgezwungen, das in wüste Beschimpfungen ausartete. Durch zwei Plexiglasscheiben voneinander getrennt, zeigen Pence und Harris, dass es halbwegs geordnet und zivilisiert zugehen kann. Der Ex-Gouverneur Indianas ist mit seiner steif wirkenden Art ohnehin kein Typ, der sich leicht aus der Ruhe bringen ließe. Seine Kontrahentin begleitet etliche ihrer Sätze mit einem Lächeln, auch dann, erst recht dann, wenn sie sich verbittet, unterbrochen zu werden: „Herr Vizepräsident, jetzt rede ich.“