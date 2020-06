Berlin : Die Polizei zwischen Verdacht und Vorurteil

Berlin Die Debatte um Rassismus in der deutschen Polizei hat nicht erst mit dem Tod von George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA begonnen. Wie emotionsgeladen das Thema hierzulande ist, zeigt auch der aktuelle Streit um das Berliner Antidiskriminierungsgesetz.

Nach dem ersten Praxisschock hänge viel vom Vorbild der älteren Kollegen im Team ab, sagt Rafael Behr von der Akademie der Polizei in Hamburg. Wenn diese erfahrenen Beamten in heiklen Situationen nicht angemessen handelten und kommunizierten, könnten sich Stereotype und Vorurteile verfestigen. Er nennt als Beispiel eine Situation, in der nicht ganz einfach einzuschätzen ist, ob es um eine normale Kontrolle oder um sogenanntes racial profiling geht – also an Stereotypen und ethnischen Merkmalen orientiertes Handeln von Behördenvertretern: Polizisten halten nachts im Bahnhofsviertel eine tiefergelegte Limousine an, in der vier junge Männer mit Migrationshintergrund sitzen. Sie fragen nach Ausweisen und Fahrzeugpapieren. „Warum habt ihr uns angehalten?“, fragt einer der Fahrzeuginsassen. „Ihr seid Nazis“, ruft ein zweiter den Polizisten zu.