Bröckelt nun die Front? 49-Euro-Ticket – erste Region steigt aus dem Deutschland-Verbund aus

Was das konkret heißt: Wer ab 2024 Busse in der Stadt und im Landkreis nutzen will, wird zusätzlich zu Kasse gebeten. Auch wenn er das 49-Euro-Ticket hat, das eigentlich dessen Besitzer vor zusätzlichen Kosten bewahren sollte. Sechs Buslinien in der Stadt Stendal sowie 35 Linien im Landkreis, die zahlreiche Orte miteinander verbinden, fallen damit aus dem Angebot.