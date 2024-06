Mädchen (9) in Dessau vergewaltigt Deutschland schiebt Vergewaltiger mit Privatjet nach Niger ab – für 120 450 Euro

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr laut dem Magazin 16 430 Personen aus Deutschland abgeschoben. Das sei ein Anstieg von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – und dennoch deutlich weniger als in den Jahren nach 2015. „Damals wurden zwischen 2016 und 2019 jährlich mehr als 20 000 Menschen in ihre Heimatländer zurückgebracht“, erklärte „Der Spiegel“. Die meisten Abschiebungen erfolgten via Flugzeug, Behörden würden jedoch auch auf Rückführungen über den Land- oder Seeweg zurückgreifen.