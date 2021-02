Berlin : Schwarz-Rot steckt das Terrain bis zur Sommerpause ab

Berlin Der Koalitionsausschuss trifft sich, erstmals ist Armin Laschet als neuer CDU-Chef dabei. Es geht auch um zusätzliche Hilfen für Ärmere und den Bundeshaushalt.

Als im Dezember 2019 die neuen SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans ihre Premiere im Koalitionsausschuss feierten, hatten sie Ingwertee dabei – passend zu den Verhandlungen „angenehm scharf mit leichter Süße“, wie beide damals süffisant anmerkten. Erstmals ist nun an diesem Mittwoch der neue CDU-Vorsitzende Armin Laschet mit von der Partie. Er ersetzt Annegret Kramp-Karrenbauer. Ob Laschet ein Mitbringsel parat haben wird, ist offen.

Gegen 18 Uhr wollen die Koalitionäre physisch im Kanzleramt zusammenkommen, um dann unter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln zu konferieren. Kanzlerin, Kanzleramtsminister, der Vizekanzler, die Partei- und Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD. Eine überschaubare Runde. Das Virus hatte auch den schwarz-roten Entscheidungszirkel ausgebremst, die letzte Zusammenkunft fand vor sechs Monaten statt. Überdies mussten einige Beschlüsse aus dem August, etwa die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes oder die Wahlrechtsreform zunächst umgesetzt werden. Vor allem jedoch wurde in den letzten Wochen vieles in anderen Gremien entschieden, speziell in den Konferenzen von Bund und Ländern. Die führenden Koalitionäre wollen nun ihr Terrain bis zur Sommerpause neu abstecken.