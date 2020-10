Zum Tod des Bundestagsvize Thomas Oppermann (SPD) : Von einem, der immer hoch hinaus wollte

Berlin Der jähe Tod des Bundestagsvizes Thomas Oppermann bestürzt die Politik. Der 66-jährige Sozialdemokrat wollte sich 2021 aus dem Bundestag zurückziehen.

Er wirkte stets fit wie ein Turnschuh. Auf seinen politischen Sommerreisen lud Thomas Oppermann Journalisten regelmäßig in seine Harzer Heimat zur Wanderung auf den Brocken ein. Die 1141 Meter kann man auch ganz bequem mit einer Schmalspureisenbahn bezwingen. Aber das war nicht Oppermanns Ding. In perfekter Sportkleidung stürmte der Sozialdemokrat regelrecht nach oben, und schien sich darüber zu amüsieren, wenn deutlich jüngere Medienvertreter kaum hinterher kamen. Meist hat er dann spitzbübisch gelächelt.

Oppermann wollte immer hoch hinaus. Ein Genosse mit großem Ehrgeiz. Zunächst in der niedersächsischen Landespolitik. 1998 machte ihn Gerhard Schröder zum Wissenschaftsminister in Hannover. Da war Oppermann 43 Jahre alt. Als Schröder im gleichen Jahr die Bundestagswahl gewann, wäre der Landesminister gern Ministerpräsident geworden. Aber es sollte nicht sein. Neuer Versuch: die Bundespolitik. 2005 kandidierte Oppermann erstmals für den Bundestag und gewann auf Anhieb das Direktmandat in Göttingen. Das sollte sich noch drei Mal hintereinander wiederholen. Eine echte Erfolgsgeschichte. Aber „einfacher Abgeordneter“ wäre für Oppermann auf Dauer trotzdem nichts gewesen.