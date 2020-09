Trier/Mainz : Höchstes Gericht: Ex-Minister Ingolf Deubel muss ins Gefängnis

Trier/Mainz Der 70-Jährige könnte wegen des Nürburgring-Skandals auch seine Pension verlieren. Die CDU kritisiert die „schwere Verschwendung von Steuergeldern“.

Der 70-Jährige, der wegen Untreue und uneidlicher Falschaussage verurteilt worden war, scheiterte vor dem Bundesgerichtshof mit seiner Revision. „Das Urteil, durch das auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten erkannt worden ist, ist damit rechtskräftig“, teilte Harald Kruse, Leiter der Staatsanwaltschaft Koblenz, am Dienstag mit. Unter dem von Ex-Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) zum Aufsichtsratschef des Nürburgrings ernannten Deubel scheiterte 2009 die internationale Privatfinanzierung des gigantischen 330-Millionen-Euro-Ausbaus des Nürburgrings. Der Ex-Minister trat daraufhin zurück. Das Koblenzer Landgericht warf Deubel im Januar vor, unberechtigte Zahlungen an Berater veranlasst und verschleiert zu haben und bescheinigte ihm „besondere kriminelle Energie“.

Gegner der SPD-geführten Landesregierung äußerten sich dafür umso deutlicher zu dem Urteil. Der rheinland-pfälzische CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner sprach von einem „traurigen Schlusspunkt der Nürburgring-Affäre“, attackierte die Sozialdemokraten im Land und nahm auch die amtierende Ministerpräsidentin in die Verantwortung: „Die SPD-Regierung unter Kurt Beck, der Kanzlerkandidat werden wollte, spielte in der Eifel Unternehmer und scheiterte dabei kläglich. Die damalige Sozialministerin Malu Dreyer saß in jener Zeit mit am Kabinettstisch und hat regelmäßig die Vorstöße des Finanzministers abgenickt. Dadurch ist dem Steuerzahler ein Schaden von mehreren Hundert Millionen Euro entstanden“, monierte Schreiner.