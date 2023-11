Vor erster Verhandlungsrunde Tarifstreit bei der Bahn – GdL-Chef Weselsky droht mit Streiks auch zu Weihnachten

Unterstützung kommt unter anderem von der GdL-Ortsgruppe Personenverkehr in Saarbrücken. Bei ihr heißt es auf der Internetseite: „Die Forderungen der GDL sind berechtigt, auch und gerade weil in der letzten Verhandlungsrunde bereits Zurückhaltung geübt wurde. 2021 hat die GDL in der letzten Tarifverhandlung mit der Deutschen Bahn einer 3,3-prozentigen Lohnerhöhung zugestimmt.“