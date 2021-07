EU-Klimapaket : Der Klimaschutz wird von allen bezahlt

Brüssel Die Pläne der Europäischen Kommission dürften in vielen Bereichen zu höheren Preisen führen. Reicht der soziale Ausgleich?

Bisher konnten jene fast 10 000 Anlagen im Stromsektor sowie in der verarbeitenden Industrie die Zertifikate für den CO 2 -Ausstoß vergleichsweise günstig bekommen. Doch nun werden die Papiere künstlich verknappt und dadurch teurer. Das dürfte zu einem Preisschub für Energie, aber eben auch für Produkte jener Hersteller führen, die viel Energie verbrauchen. Dazu gehören zum Beispiel Stahl, Aluminium, aber auch Backwaren und Strom.

Der Häuslebauer wird von den Vorschlägen aus Brüssel nicht berührt. Die Kommission will lediglich die Mitgliedstaaten verpflichten, pro Jahr rund drei Prozent der öffentlichen Gebäude zu sanieren – also Rathäuser, Ministerien, Schulen, Krankenhäuser und so weiter, eben alles, was im Besitz der öffentlichen Hand ist. Ein Denkmodell geht davon aus, dass die Kommunen sich diese Zusatzkosten über höhere Preise für städtische Dienstleistungen zumindest teilweise wieder zurückholen könnten.