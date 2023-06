Gesetz kommt in den Bundestag Darauf einigte sich die Ampel im Heizungsstreit

Hier hat die FDP den Grünen die Zähne gezogen. „Solange keine Kommunale Wärmeplanung vorliegt, gelten beim Heizungstausch die Regelungen des GEG noch nicht“, heißt es in dem Papier. Stadtwerke und Kommunen haben bereits angekündigt, dass sie eine Wärmeplanung – also die Planung von Fern- und Nahwärmenetzen mit detaillierten, gebäudescharfen Angaben – nicht so schnell hinbekommen. Das GEG sieht zwar weiterhin vor, dass neu eingebaute Heizungen vom 1. Januar 2024 an zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Doch die Verzahnung mit der Wärmeplanung gibt Eigentümern von Bestandsgebäuden jetzt noch für Jahre Zeit zur Umrüstung. Dürr rechnete damit, dass etwa von 2028 an die kommunale Wärmeplanung so weit vorangeschritten sei, dass das GEG überall wirksam wird.