Ampel-Koalition stellt Pandemie-Pläne vor : Corona-Ausnahmezustand endet: Diese Maßnahmen sollen trotzdem bis März 2022 gelten

Berlin Der bundesweite Corona-Ausnahmezustand wird wohl nicht noch einmal vom Bundestag verlängert. Das bedeutet aber kein Ende der Schutzmaßnahmen: Die voraussichtliche künftige Ampel-Regierung plant neue Rechtsgrundlagen. Die Details werden langsam klarer.

Die Corona-Infektionszahlen steigen deutlich, auch die Zahl der Patienten in den Klinken geht nach oben. Trotzdem soll nun der nationale Corona-Ausnahmezustand vom Bundestag nicht noch einmal verlängert und durch andere Regeln ersetzt werden. Die voraussichtliche Ampel-Koalition betont aber, dass mit ihren Plänen die nötigen Schutzmaßnahmen weiterhin angeordnet werden können. In dieser Woche beginnen die Beratungen über das Paket im Bundestag.

Worum es geht

Im Zentrum steht einmal mehr eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Zahlreiche harte Maßnahmen, wie die Möglichkeit zur großflächigen Schließung von Schulen, Geschäften, Verbote von Kultur- oder Sportveranstaltungen oder auch Ausgangsbeschränkungen, sind bisher in diesem Gesetz geknüpft an das Bestehen einer sogenannten epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Die regelmäßige Verlängerung dieses bundesweiten Ausnahmezustands durch den Bundestag gab den Regierungen in den Bundesländern die Befugnis, auf vereinfachtem Weg per Corona-Verordnung entsprechende Maßnahmen anzuordnen.