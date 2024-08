Pro & Contra Soll das Waffenrecht verschärft werden? Die Gesetzesnovelle läuft ins Leere

Lassen Sie mich vorneweg eines klarstellen. Ich bin gegen das Mitführen von Waffen jeglicher Art in der Öffentlichkeit, von dem Einsatz solcher ganz zu schweigen. Doch ein schärferes Waffengesetz, wie es die Bundesinnenministerin fordert, wird ins Leere laufen. Schon jetzt hat Deutschland eines der restriktivsten Waffengesetze weltweit. Trotzdem steigt die Zahl der Angriffe, allen voran durch den Einsatz von Messern. So weit, so schlecht.