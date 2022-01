Digitaler Parteitag wählt Spize : Neuer CDU-Parteichef Friedrich Merz attackiert Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

Update Berlin In einer Online-Abstimmung haben knapp Delegierte den Nachfolger von Armin Laschet gewählt. Damit bestätigten sie die vorherige Befragung unter den Mitgliedern. Zuvor hatte der neue Parteichef Friedrich Merz in seiner Bewerbungsrede die Bundesregierung scharf angegriffen.

Peter Altmaier: seine Zukunftspläne – und warum er sich in die Tagespolitik nicht einmischen will

Abschied aus der Politik : Peter Altmaier: seine Zukunftspläne – und warum er sich in die Tagespolitik nicht einmischen will

Wegbegleiter erinnern sich an Merz' Zeit im Saarland : Er war Richter in Saarbrücken und Nachbar von Lafontaine: Als Friedrich Merz ein Saarländer war

Zuvor hatte er die Partei auf Geschlossenheit eingeschworen. Dabei sollte sich die Union für eine Verbesserung der Lebensqualität der Menschen in Deutschland stark machen. „Nur Opposition sein reicht nicht. Wir wollen auch Antworten geben.“ Dabei griff er Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an: Dieser gebe keine Antworten auf dringende Fragen. So vermisse Merz unter anderem einen Entwurf der Regierung zur geplanten Impfpflicht.

Die Welt sorge sich um den Frieden in Europa, sagte Merz mit Blick auf die aktuellen Spannungen mit Russland. „Sie waren bisher weder in Washington noch in Moskau“, kritisierte er Scholz. Frühere Kanzler hätten in dieser Lage Führung gezeigt und Initiativen ergriffen.