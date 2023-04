Neues Gesetz Legal Cannabis kaufen – streng limitierte Coffeeshops rücken in Deutschland näher

Zum Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) gehören nach eigenen Angaben 60 Tageszeitungen an, die mit überregionalen Berichten versorgt werden. Es hat in Hannover seinen Sitz und arbeitet für die Verlagsgesellschaft Madsack. Allein diesem Medienkonzern gehören 19 Titel in sechs Bundesländern. Am Stammsitz erscheint die Hannoversche Allgemeine. Mit 23,1 Prozent ist die SPD über ihre Mediengesellschaft größter Madsack-Anteilseigner.