Militärische Eskalation sei „nicht auszuschließen“ : Bundesregierung ruft Deutsche zum Verlassen der Ukraine auf – Baerbock will Botschaft in Kiew offen halten

Bundesregierung ruft Deutsche zum Verlassen der Ukraine auf – Baerbock will Botschaft in Kiew offen halten

Berlin Die Bundesregierung ruft angesichts der Lage im Ukraine-Konflikt Deutsche zur sofortigen Ausreise auf.

Deutsche in der Ukraine sollten prüfen, ob ihre Anwesenheit unbedingt erforderlich sei und andernfalls "kurzfristig ausreisen", erklärte das Auswärtige Amt in einer am Samstag veröffentlichten Reisewarnung. Zur Begründung hieß es: „Die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine haben angesichts massiver Präsenz und Bewegungen russischer Militärverbände nahe der ukrainischen Grenzen in den letzten Tagen weiter zugenommen. Eine militärische Auseinandersetzung ist nicht auszuschließen.“

Deutschland will seine Botschaft in der Ukraine vorerst nicht schließen, allerdings soll wegen des Aufmarschs russischer Truppen an der Grenze ein Teil der Mitarbeiter ausreisen. „Wir werden unsere Botschaft in Kiew offen halten“, sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Samstag bei einem Besuch in Ägypten.