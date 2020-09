Bundesrat verpasst Entscheidung über neue Regeln für Raser : „Das haben die Grünen zu verantworten“

Interview Berlin Der gescheiterte Kompromiss für einen einheitlichen Bußgeldkatalog frustriert die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz.

REHLINGER Die Reform hat gute Regelungen enthalten, was Abstandsgebote, Rechtsabbiegen oder Parken auf dem Radweg angeht. Das ist aber alles jetzt ein stumpfes Schwert, weil sich diese Regeln immer noch nicht im Bußgeldkatalog wiederfinden. Es gilt immer noch der alte. Das haben die Grünen zu verantworten, die lieber parteipolitisch taktiert haben als eine Lösung in der Sache zu suchen. Die Grünen haben so Radfahrer und Fußgänger in ideologische Geiselhaft genommen. Das ist bedauerlich.