Sozialreform : Bürgergeld statt Hartz IV: Wer nun wie viel Geld bekommt

Berlin Das Bürgergeld soll die Grundsicherung (Hartz IV) ablösen. Der Gesetzentwurf wurde am Donnerstag im Bundestag beschlossen. Ein Überblick über die wichtigsten Punkte vor der Abstimmung im Bundesrat.

Die Reform von Hartz IV zum Bürgergeld betrifft knapp fünf Millionen Leistungsbezieherinnen und -bezieher sowie 405 Jobcenter mit fast 75.000 Beschäftigten in Deutschland. Der Gesetzentwurf wurde am Donnerstag im Bundestag beschlossen. Falls der Bundesrat nicht zustimmt, dürfte es in einem Vermittlungsverfahren noch etliche Änderungen geben. Die wichtigsten Punkte zum jetzigen Zeitpunkt: