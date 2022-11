Faktencheck : Ab 2023 kommt das Bürgergeld: Zahlt sich dann das Arbeiten überhaupt noch aus?

Berlin Mit dem Bürgergeld lohne es sich nicht mehr, arbeiten zu gehen. Diese Behauptung wird in sozialen Netzwerken verbreitet. Aber die Sache hat einen Haken.

Fakten: Mit diversen Beispielrechnungen wird in sozialen Medien argumentiert: Menschen, die arbeitslos sind und Bürgergeld empfangen, hätten künftig monatlich genauso viel Geld in der Tasche wie manch Arbeitnehmer. Teils wird sogar behauptet, Arbeitslose hätten Hunderte Euro mehr. Das sieht etwa so aus: Ein Alleinstehender, der ab 2023 Bürgergeld empfange, habe am Ende vermeintlich genauso viel Geld zum Leben übrig wie ein vergleichbarer Arbeitnehmer mit einem Bruttolohn von etwa 2500 Euro. Denn anders als der Arbeitslose bekomme der Arbeitnehmer weder Wohnung noch Heizkosten vom Staat finanziert, sondern müsse alles aus eigener Tasche bezahlen, so die Behauptung.