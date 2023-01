Hunderte Eindringlinge : Bolsonaro-Anhänger dringen in Kongress in Brasilien ein

Bolsonaro-Anhänger dringen in Kongress in Brasilien ein

21.12.2022: Anhänger des scheidenden brasilianischen Präsidenten Bolsonaro zeigen während eines Protestes gegen die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen im Oktober vor dem Armeehauptquartier in Brasilia, Brasilien, ein Plakat mit der Aufforderung zum militärischen Eingreifen. Foto: dpa/Eraldo Peres

In Brasilien hat der rechte Ex-Präsident Bolsonaro seine Wahlniederlage nie ausdrücklich anerkannt. Eine Woche nach dem Amtsantritt des Linkspolitikers Lula machen seine Unterstützer ihrem Ärger Luft.

Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro haben den Kongress in der Hauptstadt Brasília gestürmt. Sie schlugen die Scheiben der Fassade ein und drangen in die Eingangshalle vor, wie am Sonntag im Fernsehsender Globo zu sehen war. Zuvor waren bereits Hunderte Demonstranten auf das Gelände des Parlaments vorgedrungen und auf das Dach des Gebäudes gelangt. Die Polizei setzte Pfefferspray und Blendgranaten ein, konnte die Unterstützer des früheren rechten Staatschefs Bolsonaro aber nicht aufhalten.