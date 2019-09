Demonstrationen am 20 September : Bistum Trier ruft zu Beteiligung an Klimastreik auf

Trier Das Bistum Trier unterstützt den für den 20. September angekündigten weltweiten Klimastreik der Bewegung „Fridays for future“. „Nehmen Sie an den regionalen Demonstrationen teil“, appellierte der Trierer Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg am Donnerstag an die katholischen Christen im Bistum.

