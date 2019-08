Klimafreundliche Mobilität : „Mit dem Rad geht es oft schneller als mit dem Auto“

Das Vorstandsmitglied des ADFC Saar sieht Fortschritte für Radfahrer im Saarland. Was E-Scooter betrifft, ist der Verkehrsexperte eher skeptisch.

Herr Birtel, mit zwei Prozent ist der Anteil derjenigen, die im Saarland das Fahrrad täglich nutzen, sehr gering. Gleichzeitig sind die Alternativen zum Auto in aller Munde. Wie viel des Weges liegt noch vor uns, um vom Autoland wegzukommen?

Es müssen also keine Parkplätze wegfallen?

Weg frei für härtere Strafen gegen Seenotretter in Italien

Druck auf private Seenotretter : Weg frei für härtere Strafen gegen Seenotretter in Italien

Radfahrer demonstrieren am Samstag für bessere Radwege

Protest auf zwei Rädern : Radfahrer demonstrieren am Samstag für bessere Radwege

Was bringen uns so viele Radwege, wenn keiner aufs Rad steigen will?