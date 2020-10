Protest gegen Corona-Maßnahmen : Zwölf Festnahmen bei Demonstrationen in Tel Aviv

Zwölf Festnahmen bei Demonstrationen in Tel Aviv

Tel Aviv In Isreal dauert der Protest gegen den Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und seine aktuelle Corona-Politik an. Erneut gingen Tausende Menschen im ganzen Land auf die Straßen.

Bei Demonstrationen von Gegnern des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hat die Polizei in Tel Aviv zwölf Menschen vorübergehend festgenommen.

Ihnen wurden Störungen der öffentlichen Ordnung vorgeworfen, wie die Polizei mitteilte. Medienberichten zufolge beteiligten sich am Donnerstagabend Tausende im ganzen Land an den Demonstrationen. Sie fanden sich demnach in kleinen Gruppen zusammen und protestierten etwa auf Straßen sowie Brücken.