Innenpolitische Krise vor den Friedensgesprächen : Zwei Präsidenten für Afghanistan?

Kabul Kurz vor den geplanten Friedensgesprächen zwischen der Regierung und den militant-islamistischen Taliban droht sich die innenpolitische Krise in Afghanistan weiter zuzuspitzen. Im Streit um den Ausgang der Präsidentenwahl wollen sich Amtsinhaber Aschraf Ghani und sein Rivale und bisheriger Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah an diesem Montag beide in getrennten Zeremonien zum Staatschef erklären, hieß es.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Vereidigung Ghanis werde im Präsidentenpalast stattfinden, teilte ein Sprecher des Amtsinhabers mit. Hunderte afghanische und ausländische Gäste seien eingeladen. „Laut der Verfassung und dem Wahlsystems wird Präsident, wer die Mehrheit der Stimmen gewonnen hat. Auf dieser rechtlichen Grundlage wird Ashraf Ghani seinen Amtseid ablegen.“ Ähnlich äußerte sich ein Sprecher Abdullahs: „Nach der Zeremonie wird er eine allumfassende Regierung bilden.“

Seit Monaten herrscht Streit um den Ausgang der Präsidentenwahl im September 2019. Die Wahlkommission hatte Ghani am 18. Februar mit 50,64 Prozent der Stimmen zum Sieger erklärt. Abdullah wiederum forderte die Überprüfung von 300 000 seiner Ansicht nach ungültigen Stimmen.