Katholische Kirche Zum Start der Weltsynode dämpft Papst Franziskus Hoffnungen

In seiner Ansprache in der ersten Plenarsitzung am Nachmittag zielte Franziskus wieder auf die Erwartungen an die Weltsynode ab. „Die Synode ist kein Treffen von Freunden, um gewisse Probleme zu lösen oder Meinungen zu äußern. Es ist etwas anderes.“ Man dürfe nicht vergessen, dass der Protagonist der Synode nicht die Teilnehmer, sondern der Heilige Geist sei, sagte Franziskus in der großen Vatikanischen Audienzhalle.