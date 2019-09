Aus für Auslieferungsgesetz : Hongkongs Chefin beugt sich dem Druck der Straße

Regierungschefin Lam zieht das Auslieferungsgesetz zurück – wie von den Demonstranten gefordert. Foto: dpa/Lu Hanxin

Hongkong Nach monatelangen Protesten will Hongkongs Regierung das umstrittene Gesetz für Auslieferungen nach China komplett zurückziehen. In einer Videoansprache kündigte Regierungschefin Carrie Lam am Mittwoch zudem einen Dialog über „tiefsitzende Probleme“ in der chinesischen Sonderverwaltungszone an.

