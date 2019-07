Am Dienstag wird entschieden : Zitterpartie für von der Leyen - EU-Kritiker wohlwollend

Brüssel/Berlin Für Ursula von der Leyen wird die Abstimmung über ihre Kandidatur als EU-Kommissionspräsidentin zur Zitterpartie. Die Fraktionen der Sozialdemokraten und Liberalen im EU-Parlament wollen sich erst kurz vor der Wahl am Dienstag festlegen, ob sie der CDU-Politikerin zur Mehrheit verhelfen.

Positive Signale kamen aber schon von rechten EU-Kritikern. So sagte Ungarns Außenminister Peter Szijjarto der „Augsburger Allgemeinen“ (Samstag), die 13 Abgeordneten der Regierungspartei Fidesz würden für die deutsche Kandidatin stimmen: „Wir werden sicherlich Diskussionen haben, das ist richtig, aber was ich auch weiß, ist: Ursula von der Leyen respektiert die Mitgliedsstaaten.“ Die Mitgliedschaft des Fidesz in der EVP ist nach scharfen Kampagnen von Regierungschef Viktor Orban gegen die EU derzeit suspendiert.

Man werde zwar nicht in allen Punkten mit von der Leyen übereinstimmen, hatte ein Fraktionssprecher am Freitag gesagt. Aber: „Wir müssen pragmatisch sein.“ Bis Dienstag werde man sich das überlegen. Mit ähnlichen Ansagen halten sich bisher auch die rechte Lega und die populistische Fünf-Sterne-Bewegung aus Italien ihr Votum offen.

SPD-Abgeordnete hatten von der Leyen von Anfang an abgelehnt und mit einem kritischen Papier in der sozialdemokratischen Fraktion Stimmung gegen sie gemacht. Das schürt Spannungen mit dem Koalitionspartner in Berlin. CDU-Vize Julia Klöckner verteidigte die Kandidatin im „Tagesspiegel am Sonntag“ und kritisierte das Nein der amtierenden SPD-Spitze: „Damit erweist man weder Deutschland noch Europa einen Dienst.“ Die Sozialdemokraten hätten auch die Wahl des EVP-Spitzenkandidaten Weber abgelehnt und damit den Wählerwillen untergraben.