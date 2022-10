Auslandsreise : Zentralasien: Baerbock will Zeichen für EU-Annäherung setzen

Berlin Drei Tage lang besucht Außenministerin Baerbock die früheren Sowjetrepubliken Kasachstan und Usbekistan. Die Reise soll auch ein Zeichen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine sein.

Außenministerin Annalena Baerbock will mit ihrer Reise nach Zentralasien angesichts des Ukraine-Kriegs ein Signal der Annäherung der Region an Europa setzen.

In Astana, der Hauptstadt der früheren Sowjetrepublik Kasachstan, will sich Baerbock am Montag mit ihrem Amtskollegen Muchtar Tleuberdi treffen. Geplant waren auch Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft. Bereits für Montagabend ist die Weiterreise in die usbekische Hauptstadt Taschkent vorgesehen.