Militär-Offensive der Türkei : Zehntausende in Syrien auf der Flucht

Damaskus Als Folge der Eskalation in Syrien sind Zehntausende Menschen auf der Flucht. In den ersten 36 Stunden seit Beginn einer türkischen Offensive gegen Kurdenmilizen in Nordsyrien seien mindestens 60 000 Menschen vertrieben worden, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.