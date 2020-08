Proteste in Belarus : Zehntausende demonstrieren gegen Lukaschenko in Minsk

Polizisten versuchen, Demonstranten in Minsk an ihrer Versammlung zu hindern. Foto: Dmitri Lovetsky/AP/dpa

Minsk Am Sonntag vor einer Woche erlebte Belarus die bisher größten Proteste gegen Staatschef Lukaschenko. Nun soll es eine Neuauflage des Marsches der Freiheit geben. Doch der Machtapparat warnt die Demokratiebewegung vor einer Revolution und droht.

Auf dem Unabhängigkeitsplatz in Minsk kamen am Nachmittag Bürger aller Schichten aus allen Teilen der Hauptstadt zusammen – trotz massiver Drohungen des Machtapparats. Sie riefen: „Uchodi!“ - zu Deutsch: Hau ab! Weil die Sicherheitskräfte viele Metrostationen sperrten, machten sich große Menschengruppen zu Fuß auf den Weg. Die Polizei warnte in Lautsprecherdurchsagen vor der Teilnahme an der ungenehmigten Kundgebung. Es handelt sich um friedliche Proteste.