Wahlen : Zahnlose Volksvertretung - wenige Tunesier wählen Parlament

Ein Mann taucht seinen Finger in Tinte bei seiner Stimmabgabe in einem Wahllokal für die tunesischen Parlamentswahlen 2022. Foto: Khaled Nasraoui/dpa

Tunis Nach den Arabischen Aufständen war Tunesien der demokratische Hoffnungsträger der Region. Doch der Präsident sägt an den Errungenschaften und lässt für ein neu gewähltes Parlament kaum noch Macht zu.

In Tunesien ist die Wahl für ein neues und deutlich geschwächtes Parlament schleppend angelaufen. Bis zum Nachmittag beteiligten sich gut sieben Prozent der mehr als 9,2 Millionen Wählerinnen und Wähler an der Abstimmung.

„Die Menschen haben kein Vertrauen mehr in den politischen Prozess und die politischen Vertreter“, sagt Malte Gaier, der das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Tunis leitet. „Sie versprechen sich auch von dieser Wahl keine Verbesserung.“

Opposition rief zum Boykott auf

Die Politik hat bislang keine Lösungen für die wirtschaftlichen Verwerfungen und die hohe Arbeitslosigkeit im Land gefunden. Die Führung in Tunis verhandelt derzeit zwar über einen Milliarden-Kredit mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF), um einen Staatsbankrott abzuwenden. „Der Kredit würde das Land erstmal am Laufen halten, aus der Schuldenspirale kommt es damit aber nicht“, so Gaier. „Es gibt in Tunesien keinen Politiker, der die Weichen wirklich umstellen kann.“ Daran werde auch die Parlamentswahl nichts ändern.