Afghanistan : Zahl der Toten nach Anschlag in Kabul steigt auf über 50

Zahl der Toten nach Anschlag in Kabul steigt auf über 50

Ein Schüler wird in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Opfern soll es sich um Zivilisten handeln. Foto: Rahmat Gul/AP/dpa

Kabul Der Unterricht ist gerade zu Ende, als nahe einer Schule in Kabul eine Autobombe und zwei Minen explodieren. Berichten zufolge sterben viele junge Mädchen. Wer hinter dem Anschlag steckt, ist unklar.

Die Zahl der Toten bei einem Anschlag nahe einer Schule in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist auf über 50 gestiegen. Zudem gebe es mindestens 100 Verletzte, teilte das Innenministerium mit. Bei dem Angriff am Samstag seien eine Autobombe und zwei Minen eingesetzt worden.

Der Stadtteil, in dem der Anschlag verübt wurde, wird mehrheitlich von schiitischen Hasara bewohnt. Dort fanden in der Vergangenheit immer wieder folgenschwere Angriffe auf zivile Einrichtungen wie Bildungszentren und Sportclubs statt. Viele davon reklamierte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für sich. Sunnitische Extremisten wie die Mitglieder der IS-Miliz bekämpfen Schiiten als Abtrünnige, obwohl es sich auch bei ihnen um Muslime handelt.