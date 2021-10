Weltnaturschutzkonferenz : Xi verspricht 200 Millionen Euro für globalen Artenschutz

Kunming Um das gefährliche Aussterben der Arten in der Welt aufzuhalten, sind umfassende Finanzhilfen notwendig. Von 700 Milliarden Euro ist sogar die Rede. Lassen sich dafür schädliche Subventionen einsparen?

In einer Rede auf der Weltnaturschutzkonferenz (Cop15) kündigte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Dienstag die Schaffung eines Fonds mit diesem chinesischen Finanzbeitrag an, der Entwicklungsländer darin unterstützen soll, ihre Artenvielfalt zu schützen. Er lud andere Staaten ein, sich an dem Finanztopf zu beteiligen.