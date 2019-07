Plötzliche Erkrankung : Wurde Kremlkritiker Alexej Nawalny vergiftet?

Kremlkritiker Alexej Nawalny war am Sonntag aus der Haft in ein Krankenhaus gebracht worden. Foto: Pavel Golovkin/AP.

Moskau Als Ursache für eine plötzliche Erkrankung des Kremlkritikers Alexej Nawalny schließt dessen Ärztin eine Vergiftung nicht aus.

Eine Schwellung im Gesicht und andere Symptome könnten auf giftige Chemikalien zurückzuführen sein, schrieb die Ärztin Anastassija Wassiljewa am Montag bei Facebook. Sie selbst habe Nawalny noch nicht untersuchen dürfen. Weder Nawalny noch dessen Angehörige hätten bislang eine Diagnose genannt bekommen. „Alexej hat keine Allergien“, erklärte Wassiljewa.

Am Vormittag ergänzte die Medizinerin, es gebe Informationen, dass sie Nawalny treffen könne. „Jetzt werde ich dorthingehen.“ Nawalnys Anwältin Olga Michailowa hatte zuvor bei Facebook geschrieben, es sei komisch, dass ein Mensch in 43 Lebensjahren noch keine allergischen Reaktionen gezeigt habe und sie dann plötzlich bekomme. Fünf Mitgefangene in der Zelle hätten die gleichen Lebensmittel wie Nawalny zu sich genommen. Ihnen gehe es jedoch gut.