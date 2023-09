Nach Putsch Wochenlanges Zögern: Frankreich zieht Truppen aus Niger ab

Zugleich dürfte der Kampf gegen die islamistischen Terrorgruppen in der Region aber schwieriger werden, sagte Laessing. „Die Deutschen und anderen EU-Länder haben nur bei Ausrüstung und Ausbildung geholfen. Bei aller Kritik an Frankreich muss man sagen, dass nur Paris bereit war, aktiv zu kämpfen.“ Die EU hatte Anfang des Jahres eine neue militärische Partnerschaftsmission im Niger begonnen. Die Bundeswehr war zuvor an der Ausbildung nigrischer Spezialkräfte beteiligt. Zudem betreibt sie einen Lufttransportstützpunkt in Niamey, der das Drehkreuz für den Abzug der mehr als 850 Soldaten nach dem Ende der UN-Friedensmission im benachbarten Mali ist.